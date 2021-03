PANCHINA VIOLA, Quando si è scelto con il cuore

La Nazione oggi in edicola ripercorre tutti gli allenatori che hanno fatto scelte di cuore per la Fiorentina come Cesare Prandelli. C'è Mario Mazzoni, che dopo una sconfitta 5-1 contro il Milan ebbe problemi al cuore: si sentì male, alzò le mani e disse "Voglio troppo bene a questa squadra, lascio". Poi c'è Chiappella, che fu chiamato al capezzale viola e non seppe dire di no, così come fece anche Chiarugi. Non andò bene ad Agroppi, richiamato nell'anno della retrocessione in Serie B nel '93.