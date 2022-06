OBIETTIVI, Djuric può rinnovare con la Salernitana

Su Milan Djuric,in scadenza con la Salernitana, è stato registrato da diverse settimane l'interesse della Fiorentina, che punterebbe sul gigante classe '90 come alternativa low cost per l'attacco. Il futuro del centravanti bosniaco però potrebbe vederlo ancora alla Salernitana: la trattativa per il rinnovo ha subito una frenata dopo il divorzio con l'ormai ex ds dei campani Sabatini, ma adesso il dialogo è ripreso e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le due parti e la proposta da parte della Salernitana di un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Djuric sembra voler restare alla Salernitana anche se le alternative, Fiorentina ma anche Brentford e Nottingham Forest, non mancano. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.