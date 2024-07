NICO, Può rinunciare in parte alle vacanze insieme a Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il punto sul mercato e sullo stadio Franchi, la Repubblica (ed. Firenze) prende in consegna anche il tema argentini in casa Fiorentina. Perché se da una parte se ne sta per aggiungere un altro - Nicolas Valentini -, la squadra di Palladino ne conta già quattro, di cui solo uno è attualmente a disposizione, ovvero Gino Infantino. Gli altri tre arriveranno a Firenze solo tra un po'. Nico Gonzalez e Martinez Quarta si giocheranno nella notte italiana tra domenica e lunedì, alle ore 2, la finale di Copa America con l'Argentina contro la Colombia, dopo la quale si godranno le meritate vacanze.

Queste - scrive il quotidiano - dovrebbero durare tre settimane ma è possibile che rinuncino a qualche giorno di ferie per iniziare prima la preparazione, visti anche gli impegni molto importanti in programma nella seconda parte di agosto. Mentre Lucas Beltran ha già svolto il suo periodo di vacanza e farà presto parte della spedizione Olimpica dell’Argentina Under 23 a Parigi. Nel caso migliore per lui ( e peggiore per la Fiorentina), giocherà la finale in programma il prossimo 9 agosto e poi si aggregherà subito al gruppo viola.