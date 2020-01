NAZIONE, Viola in tiro a Napoli: riecco le sicurezze

"La Fiorentina in tiro" è il titolo scelto questa mattina dal quotidiano La Nazione, che nel suo pezzo d'apertura delle pagine sportive si concentra molto su quelle che sono le note positive dei viola in vista della sfida di questa sera al San Paolo, grazie al lavoro svolto in queste settimane da Iachini: la Fiorentina è partita in compagnia più allegra verso Napoli: il clima è quieto per la classifica meno angosciante e soprattutto per il colpo inatteso in coppa Italia contro l’Atalanta. Iachini ha consolidato la propria posizione all’interno del gruppo e stasera al San Paolo la squadra dovrà confermare i progressi nella ricerca di identità vista con chiarezza in Coppa. Il cambio di preparazione atletica ha offerto i primi risultati visibili, anche se prima di giudicare sarà meglio valutare il comportamento della squadra nelle prossime partite. Intanto insieme alla corsa, sembra cambiata la mentalità. Da quando è arrivato Iachini la Fiorentina ha riscoperto sicurezze perdute. A parte il primo tempo inguardabile contro la Spal, la squadra ha sempre dato l’impressione di puntare al sodo.