NAZIONE, Ottovolante Iachini: la Viola cambia

Il titolo con cui La Nazione commenta il momento di casa Fiorentina è: "Ottovolante Iachini". Il tecnico viola è entrato in una stanza buia ed ha acceso la luce con un click. Forse anche lui è rimasto sorpreso di quanto le cose siano cambiate in casa viola dal suo arrivo. Il quotidiano prova ad elencare le ragioni del cambio di marcia: 1) I giocatori non sembrano essersi disperati dell'addio di Montella. 2) Il calcio semplice e verticale è un vestito migliore per questo tipo di giocatori. 3) Il ritorno ad un clima normale ha aiutato tutti.

Vengono individuati poi i tre momenti cruciali in cui la storia poteva cambiare: l'errore di Valoti a tu per tu con Dragowski nella partita contro la SPAL, il gol di Pezzella e la rete segnata da Lirola in 10 contro 11 contro l'Atalanta. Da questi tre momenti la stagione è cambiata.