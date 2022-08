NAZIONE, In apnea. Firenze vuole innamorarsi ancora

La Fiorentina è alla ricerca di una partenza-lampo per avviarsi con animo più sereno verso la collezione estate/autunno di partite, a cominciare da quella di giovedì prossimo contro il Twente. A scriverlo è La Nazione che apre le sue pagine sportive con il titolo: "Testa e cuore: «Tutti in apnea»". Italiano non abbassa la guardia, e anzi rilancia sottolineando come chi è arrivato lo abbia fatto per sostituire chi ha lasciato.

Di valori aggiunti ancora non ce ne sono stati, il club viola cercherà di affondare il colpo sulla mezz’ala sinistra che manca. Intanto però c'è la Cremonese che arriverà al Franchi con la carica della neopromossa: in 28mila se la godranno dal vivo.