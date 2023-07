NAZIONE, Beltran costa tanto: resta viva la pista Zapata

FirenzeViola.it

Come scritto da La Nazione inizialmente si pensava che la cifra per arrivare a Lucas Beltran sarebbe stata trattabile sulla base di 20 milioni di euro, ora bisogna rivedere le posizioni. Intese come intenzioni del club viola. Secondo quanto è emerso dalla stampa argentina, esisterebbe una clausola rescissoria per definire la trattativa: 25 milioni. Troppi per la Fiorentina che al momento non è intenzionata a fare un investimento del genere, a meno che non trovi un accordo diverso (difficile) con gli argentini. Ecco perché si continua a tenere in piedi l’opzione Nzola.

Anche se lo Spezia ha fretta di definire il futuro del suo attaccante e ha ’messo fretta’ alla Fiorentina, aspettando la mossa viola entro i primi giorni della prossima settimana. Insomma, anche qui il tempo stringe.Un nome che non è mai veramente tramontato è quello di Duvan Zapata. Sembrava sul piede di partenza, poi l’interesse di Psg e United per Hojlund ha rimesso tutto in discussione. E’ vero che il colombiano ha 32 anni e che nell’ultima stagione ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma può ancora dare un contributo importante. E infatti uno strenuo oppositore alla sua cessione è proprio Gasperini.