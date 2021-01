NAZIONE, Belle e social: ecco le Wags Viola

Con l'arrivo di Daria Valitova, compagna di Kokorin, La Nazione oggi parla delle wags della Fiorentina, le donne dei calciatori viola. A Firenze ce ne sono state parecchie da copertina, basti pensare a Michela Quattrociocche (ex di Aquilani), Melissa Satta (ex di Boateng), Rachele Risaliti (ex miss Italia compagna di Castrovilli) o le meno recenti Marta Cecchetto (Toni) e Carina Wanzung (Gomez). Hanna Iakovenko era diventata più famosa del marito, che in quattro anni ha giocato 225 minuti. Le wags sono diventate anche un fenomeno social, come nel caso di Rita Antognoni prima invisibile e ora molto attiva. Chiosa su Rocio Rodriguez, moglie di Borja Valero che avrebbe voluto provare a continuare la sua carriera da giornalista. Si era parlato anche di una sua collaborazione come opinionista in una radio, poi non se n'è fatto di nulla. Perché probabilmente la pace nello spogliatoio è più spettacolare di una wags, conclude il quotidiano.