NAZIONALI, Quando tornano gli assenti di lusso al V.P.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci sono sei assenti illustri nella lista dei convocati da Raffaele Palladino per l'inizio del ritiro al Viola Park in programma domani mattina. Sei assenti che lo saranno per gran parte dell'estate. Si tratta dei giocatori che sono, o sono stati, impegnati con le rispettive nazionali. Il primo a rivedersi dovrebbe essere Sofyan Amrabat. Il marocchino è libero fino al 15 luglio poi, nonostante il suo futuro sia lontano da Firenze, se la sua situazione non si sbloccasse sarebbe costretto a presentarsi al Viola Park. Alla fine della prima prima fase del ritiro è previsto il rientro dei due reduci dall'Europeo tedesco Milenkovic e Barak, mentre discorso diverso per gli argentini. Difficile ipotizzare il ritorno di Quarta e Nico visto che con la loro Argentina sono in semifinale di Copa America e puntano all'atto conclusivo della competizione programmato per il 15 luglio.

DIfficile ipotizzare anche il ritorno di Lucas Beltran. L'attaccante Albiceleste sarà impegnato con la rappresentativa Under23 alle Olimpiadi di Parigi e nel peggiore dei casi, Argentina finalista il 9 agosto, sarà a Firenze un paio di giorni dopo avendo già svolto le vacanze. A riportarlo è il quotidiano La Nazione oggi in edicola.