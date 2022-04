MOVIOLA, Doveri praticamente perfetto: da 6,5

Positiva la prova dell'arbitro di Juventus-Fiorentina Daniele Doveri. La Gazzetta dello Sport sottolinea come non sbagli quasi nulla, dal gol annullato giustamente a Rabiot per posizione di fuorigioco ai cartellini estratti per i falli in campo. Il presunto tocco di mano di De Sciglio per la rosea non c'è: il terzino bianconero tocca il pallone con il fianco. La lieve manata di Biraghi a De Ligt è troppo poco per un rigore. Il Corriere dello Sport dà 6,5 all'arbitro, valutando alla stessa maniera gli episodi e dicendo che il tocco di Dragowski su Vlahovic nel primo tempo (al 29') non erada rigore.