MOURINHO, Bove è come me: non gli è stato regalato nulla

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista concessa da José Mourinho ai taccuini del Corriere dello Sport-Stadio. Un fiume in piena, come sempre, lo Special One, che tra le tante dichiarazioni ha toccato anche il tema Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina lanciato proprio dal portoghese ai tempi della Roma, dopo il malore che lo ha colto durante la gara con l'Inter.

Il padre di Bove un giorno disse: “Ho capito che mio figlio avrebbe potuto fare il calciatore solo quando a farlo esordire è stato Mourinho” - la domanda posta al tecnico da parte del quotidiano -. A cui l'attuale allenatore del Fenerbahce ha risposto così: "Bove è come me. Nessuno gli ha regalato niente. Ha esordito con me perché abbiamo principi simili, anche se uno ha vent’anni e l’altro sessanta".