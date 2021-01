MONTIEL, In partenza ma la situazione è in stallo

L'edizione odierna de La Nazione parla del futuro di Tofol Montiel, che dal suo gol contro l'Udinese non è più riuscito a trovare spazio in questa Fiorentina. Evidentemente e apertamente inserito nella lista dei partenti, l’attaccante spagnolo è sempre in attesa di notizie da parte di Pradè. Che ancora però non ha ricevuto proposte concrete per lui. La Fiorentina ha intenzione di cedere in prestito il giovane spagnolo a patto che possa avere spazio: una condizione non semplice, che ancora non ha trovato sviluppi. Fra le varie opzioni c’era anche quella del Cosenza ma ancora non sono stati fatti passi in avanti decisivi.