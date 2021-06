MIRABELLI, Viola, Gattuso perfetto ma niente pesi

Massimiliano Mirabelli, il primo direttore sportivo a dare fiducia a Rino Gattuso, ha parlato questa mattina attraverso le colonne de Il Corriere Fiorentino per fare il punto della situazione riguardo il nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Non vidi in anticipo le doti che Rino avrebbe sviluppato col tempo all’epoca non aveva fatto grandi cose e veniva dalla retrocessione a Pisa ma è sempre stato uno stakanovista, uno che sul campo sa spremere sé stesso e gli altri per raggiungere gli obiettivi. La definizione di lavoratore h24 si sposa alla perfezione con lui e il suo staff che considero tra i migliori che abbia mai conosciuto. Anzi, direi che siamo probabilmente di fronte al miglior staff della serie A, di gran livello, a partire dal vice Riccio per arrivare a tutti collaboratori. Se è l’uomo giusto per la Fiorentina? Sì, ma non carichiamolo di un peso eccessivo, piuttosto sarà fondamentale il modo di porsi della società davanti alla prossima stagione. In termini di ambizioni e obiettivi mi aspetto che la Fiorentina non si faccia intimorire. Firenze non è una piazza dove si può parlare di salvezza, altrimenti non ci sarebbe stato nemmeno bisogno del cambio di proprietà. Per pensare in grande non devi parlare da piccolo".