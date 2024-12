MINA, Dopo 11 mesi il colombiano torna a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Yerry Mina, dove eravamo rimasti? Dopo 11 mesi il ritorno a Firenze" scrive L'Unione Sarda in prima pagina stamani. Il Cagliari si prepara ad affrontare la sorprendente Fiorentina di Raffaele Palladino con Yerry Mina e i suoi che proveranno a fare uno scherzetto ai viola. Gara da ex per il difensore colombiano portato in Italia proprio dalla Fiorentina ma l'avventura a Firenze non è mai decollata. Poi il trasferimento in rossoblù a gennaio e la salvezza raggiunta con il Cagliari da vero leader.