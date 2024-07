MILIK, Piste inglesi su di lui. Ecco quanto chiede la Juve

FirenzeViola.it

C'è posto per Arkadiusz Milik nella nuova Juventus? Da questa domanda comincia un articolo di Tuttosport. Per il centravanti polacco classe 1994 sembra essersi aperta una pista che può portarlo a giocare in Liga, con la maglia del Siviglia che deve fare i conti con la sostituzione nella sua rosa di Youssef En Nesyri, seguito anche dalla Roma ma destinato al Fenerbahce di Mourinho. Secondo il quotidiano, però, sono da tenere gli occhi ben puntati più che altro in Premier League, dove Milik ha diversi estimatori. L'Everton si è informato nelle scorse settimane, per cautelarsi in caso di partenza di uno tra Beto e Calvert-Lewin. Negli ultimi giorni però si sono fatte avanti altre realtà del massimo campionato inglese interessate a Milik: il Brentford, che sa di avere in rosa un Toney per il quale le offerte non mancano, ma anche il West Ham.

La Juventus dal canto suo spera di incassare dalla cessione di Milik una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Lo stipendio da 3,5 milioni di euro netti annui ha fatto perdere di consistenza le piste di Serie A che potevano portare il polacco a essere un'idea per Bologna, Genoa e Parma: troppo elevati i costi per queste realtà.