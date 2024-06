MILENKOVIC, Dominante con Kane. E studia la difesa a tre

Nel deludente esordio della Serbia, sconfitta domenica sera da un'Inghilterra più forte a cui però la squadra guidata dal Ct Stojkovic non è riuscita praticamente mai a tirare in porta, ha brillato Nikola Milenkovic. Il centrale della Fiorentina ha controllato senza troppi affanni un attaccante di livello planetario come Harry Kane. Particolare non da poco, sottolineato da la Nazione, è che l'ha fatto nella difesa a tre in cui è partito centrale ed è parso molto preciso nelle letture difensive.

E la Nazione prende spunto dalla buona prova del serbo per ipotizzare come potrebbe andare a ridisegnarsi la Fiorentina di Palladino con una difesa a tre: Milenkovic perno centrale, con Quarta a fare il braccetto di destra e Ranieri (al momento, ma dal mercato dovrà arrivare un altro elemento) sul fronte opposto. Piccola postilla. Fra i rientri dai prestiti c’è anche Lorenzo Lucchesi. Fiorentino, classe 2003, 190 centimentri di altezza e piede mancino. E’ specializzato nel giocare a tre. Ha comandato per tutta la stagione la difesa della Ternana in Serie B. La Fiorentina su di lui ci punta forte. Ha qualità e fisico per emergere. Il vice Milenkovic sarebbe già in casa, nonostante possa muoversi anche come braccetto.