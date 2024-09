MERCATO, Rivoluzione viola: 11 acquisti e 20 uscite

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A due giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato il quotidiano La Nazione fa un bilancio della campagna di trasferimenti messa in atto dalla Fiorentina. Il giornale fiorentino, considerando le tante operazioni sia in entrata che in uscita fatte dai dirigenti gigliati, parla di una rosa rivoluzionata rispetto all'anno scorso. 11 nuovi acquisti (Kean, Richardson, Pongracic, De Gea, Colpani, Gudmundsson, Moreno, Adli, Cataldi, Gosens e Bove) di cui tre, Giosens, Cataldi e Bove arrivati nelle ultime 48 ore, e 13 cessioni (Milenkovic, i gemelli Pierozzi, Dalle Mura, Distefano, Amatucci, Munteanu, Nzola, Gonzalez, Lucchesi, Krastev, Bianco ed Amrabat). Per quanto riguarda il capitolo uscite alle 13 cessioni vanno aggiunti 4 addii per fine prestito (Arthur, Lopez, Faraoni e Belotti) e 3 svincoli (Castro, Bonaventura e Duncan).

A livello prettamente economico invece il saldo, considerando oltre alle operazioni a titolo definitivo anche le tre trattative concluse con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventeranno obbligo al verificarsi di determinate condizioni, racconta di un passivo di 9,45 milioni di euro, con 76,25 milioni investiti e 66,8 entrati nelle casse viola. Da sottolineare come, nel caso in cui venissero rispettate tutte le condizioni tali da far scattare per intero la parte legata ai bonus, Albert Gudmundsson diventerebbe il calciatore più costoso dell'era Commisso.