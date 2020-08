MERCATO, Linetty in cima alle preferenze. In difesa...

L'edizione odierna di Tuttosport parla degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Il preferito per il centrocampo era Fofana, che però ha scelto il Lens e ha costretto dunque la società viola a virare su altri profili. In testa al momento c'è Karol Linetty, classe '95 su cui da tempo c'è l'interesse del Torino e di alcuni club della Bundesliga. La Fiorentina sta però premendo anche per altri obiettivi, come Paredes e Torreira che però hanno tanta concorrenza. Per la difesa - oltre a Thiago Silva - circola il nome di Reca della SPAL, mentre quello di Zappacosta non scalda. Sulla sinistra si aspetta il rinnovo del prestito con l'Inter per Dalbert prima di puntare dritto su Sema.