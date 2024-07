MERCATO, Dall'uscita di Nzola all'arrivo di Thorstvedt

FirenzeViola.it

Per una punta che arriva c'è una punta che va. Ecco allora che se ieri è stata la giornata dell'ufficializzazione di Moise Kean come nuovo centravanti della Fiorentina, i prossimi giorni potrebbero essere quelli dell'addio di M'Bala Nzola. Il centravanti angolano è sul mercato, si è allenato a parte insieme a Pierozzi e Ikoné, e ieri al Viola Park è arrivato il suo agenti Giovanni Branchini. Lecce e Cagliari hanno preso informazioni, ma nessuna delle due può permettersi di spendere dieci milioni per il cartellino, cifra richiesta dai viola, e un ingaggio da 1,5 milioni. La soluzione migliore potrebbe essere quella di cercare una pista estera come potrebbe essere quella araba.

Capitolo centrocampo. I viola continuano a puntare Aster Vranckx, ma la richiesta del Wolfsburg di 13 milioni di Euro è considerata troppo alta dal club toscano. Serve più vicino ad approdare sulle rive dell'Arno è invece Kristian Thorstvedt. Per il centrocampista norvegese manca l'accordo totale tra Fiorentina e Sassuolo, ma la volontà del giocatore di trasferirsi in Toscana, se non altro per rimanere in Serie A, potrebbe essere decisiva. Intanto dal Brasile è rimbalzato un nome nuovo. SI tratta del centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras Richard Rios. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.