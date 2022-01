MEDIANA, Amrabat-Spurs resta viva. Dubbio Pulgar

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, quello che riguarda Augustin Alvarez è senza dubbio il tavolo più importante su cui Barone e Pradè sono ancora attivi in questo ultimo giorno ufficiale di mercato invernale, però rimane aperto anche quello delle cessioni. Anzi, della cessione: o Pulgar o Amrabat, perché la partenza dell’uno esclude quella dell’altro. Il Galatasaray da ieri è in forte pressing su Pulgar ed è questione degli ultimi dettagli per definire il prestito del cileno: in questo caso, il centrocampista marocchino rimane a Firenze. Se viceversa Pulgar in Turchia dovesse sfumare, allora rimarrebbe aperta l’ipotesi Tottenham per Amrabat (prestito con obbligo di riscatto ad una cifra non molto inferiore ai 20 milioni è la formula vincolante della Fiorentina), nonostante gli Spurs abbiano appena chiuso per Bentancur. Tutto da sbloccare nelle prossime ore: ma il margine esiste.