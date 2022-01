MAZZARRI, Spirito di rivalsa altissimo con i viola

La partita di domenica tra Cagliari e Fiorentina sarà anche un motivo per i sardi per vendicarsi della brutta sconfitta dell'andata. Lo spirito di rivalsa di Mazzarri sarà altissimo e La Nazione riporta come il tecnico di San Vincenzo stia studiando tutto nei minimi dettagli per superare anche l'ostacolo Covid ed alzare al massimo l'asticella. L'obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo, ma l'allievo Italiano proverà a stupire un'altra volta il maestro.