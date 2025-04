"Massimo risultato minimo sforzo", Il commento di Poesio sul Corriere Fiorentino

vedi letture

"Il massimo risultato con il minimo sforzo. E con il vantaggio di aver fatto riposare i titolarissimi in vista della gara con il Parma, la prima del trittico «abbordabile» da non fallire e che potrebbe proiettare i viola in zone ancora più nobili di classifica". Queste le prime righe dell'articolo d'opinione, a firma di Ernesto Poesio, sulle colonne del Corriere Fiorentino. Il giornalista si sofferma sulla gara di ieri sera in Slovenia, sia sulla prestazione generale della squadra, sia su un singolo come Zaniolo: "La prima gara dei quarti di finale di Conference League alla fine è andata tutto sommato secondo i piani di Palladino che nel fare la formazione ha messo sulla bilancia anche il campionato e regalato spazio a chi nelle ultime gare aveva visto meno il campo. Ora la qualificazione alla terza semifinale consecutiva, a meno di harakiri viola al Franchi, appare in discesa. i viola sono scesi in campo con un piglio diverso, facendo pesare fin a subito l’enorme superiorità tecnica senza dare ai pur volenterosi avversari sloveni troppi appigli per crederci.

Certo non di tutti può essere soddisfatto Palladino. Zaniolo, per esempio, avrebbe dovuto sfruttare meglio l’occasione di sostituire l’insostituibile Kean. L’ex giallorosso invece si è visto pochissimo (se non per l’ennesima ammonizione) dimostrando come per il futuro ci sarà probabilmente bisogno di altro, soprattutto se i viola, come ci auguriamo, la prossima stagione saranno impegnati in una competizione europea di livello superiore. Ma intanto è necessario arrivarci".