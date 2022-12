MAROCCO-FRANCIA, Le probabili: Amrabat c'è

Come riportato da La Repubblica, ecco le probabili formazioni di Marocco-Francia, attesissima semifinale del Mondiale. Amrabat, nonostante i vari problemi fisici causati dalla concentrazione di impegni in pochi giorni, stringerà i denti e sarà lo stesso in campo. Di seguito i possibili 22 iniziali.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Mbappè; Giroud. Ct. Deschamps.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui.