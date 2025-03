Manfredonia su Bove: "Se le indagini saranno positive spero di rivederlo in campo"

L’ex centrocampista della Roma Lionello Manfredonia, che nel 1989 si accasciò a terra per un malore terminando così la sua carriera, ha parlato a Tuttosport della vicenda che ha colpito Edoardo Bove: “A lui è toccato da giovane, io ero già trentenne. Deve sentirsi di riprendere a giocare a calcio, ci sono i presupposti. Se le ultime e prossime indagini saranno positive mi auguro di rivederlo in campo. Magari non subito in Italia, anche se i regolamenti in parte sono cambiati, quindi all’estero. Mi sembra un ragazzo molto equilibrato con una famiglia ottima alle spalle. Gli auguro il meglio”.