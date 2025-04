Mandragora come Barella e Frattesi. Numeri da top, la Fiorentina riflette sul rinnovo

Nello spazio dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport di oggi rende merito allo splendido periodo di forma che attraversa Rolando Mandragora. In gol anche giovedì sera col Celje, il centrocampista è arrivato al settimo sigillo stagionale, quinto in Conference League dove l'ex Torino sta mantenendo un cadenza notevole: tre gol in tre gare di fila. Un ragazzo misurato e professionale, che adesso occupa il secondo posto della classifica dei centrocampisti italiani per somma di gol e assist in stagione: Mandragora appaia Nicolò Barella e Davide Frattesi a quota 11. È secondo solo a Sandro Tonali (12). Con la differenza che i suoi colleghi hanno giocato dalle 47 alle 49 gare stagionali, lui 34.

Davvero un'annata da incorniciare per la mezzala, il cui contratto con la Fiorentina scadrà nel 2026. Ora come ora però, riporta il Corriere, non è il momento di pensare al rinnovo né per il giocatore né per il club, che comunque nutre grande stima in lui. Anche perché Mandragora è focalizzato come e più di prima sugli obiettivi annuali. Si sente parte integrante di un progetto che sarebbe entusiasta di poter sposare ancora a lungo. La Fiorentina riflette sul da farsi e, non appena dovesse bussare alla porta del giocatore campano, quest'ultimo sarebbe felice di poter discutere assieme i dettagli di un potenziale rinnovo (il suo contratto scadrà nel giugno del 2026). Al Viola Park sono tutti coscienti del suo valore: ad ora non ci sono stati nuovi contatti, se ne riparlerà a fine stagione.