MALESANI, A Firenze ero in simbiosi con la piazza

L'ex allenatore viola Alberto Malesani ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando delle capacità che a suo avviso un tecnico deve avere per essere considerato grande: "Puoi essere anche un mago del calcio per la tua competenza, ma se non sai muoverti con la società, i tuoi giocatori, i tifosi, i giornalisti e i procuratori, di strada ne fai poca. Io credo di essere riuscito a creare questa simbiosi a Bologna, Verona, Firenze e in parte anche Parma, mentre in altre piazze no".