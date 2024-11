MALDINI, È lui l'obiettivo per il mercato estivo viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniel Maldini è uno degli obiettivi principali della Fiorentina per il mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, Raffaele Palladino è rimasto particolarmente impressionato dalle qualità tecniche del giocatore del Monza, che vanta un’importante eredità familiare. Adriano Galliani, però, non ha intenzione di cederlo già a gennaio, quindi Daniele Pradè tenterà di portarlo a Firenze nella finestra estiva.

Maldini, ex Milan, ha una clausola di 12 milioni di euro valida per le squadre italiane e di 15 milioni per i club stranieri. Così come per Cristian Shpendi, la Fiorentina intende lavorare su questa trattativa con l’obiettivo di accogliere il giocatore a Firenze la prossima estate.