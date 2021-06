LIROLA, Per 15 milioni può già partire. Milenkovic...

Come spiega questa mattina La Nazione, in casa viola Milenkovic è in attesa di un doppio segnale da parte dei suoi dirigenti. Il primo: sapere se sono arrivate offerte sul suo conto (dall’Italia o dall’estero); il secondo: verificare se la Fiorentina ha davvero voglia di proporgli un nuovo contratto anziché favorire il suo addio. Punto della situazione anche per ciò che riguarda Lirola: il Marsiglia sta preparando la proposta d’acquisto. Se ci si dovesse arrivare ai 15 milioni pretesi dalla società viola, Lirola potrebbe partire. Infine Caceres il rinnovo è possibile ma non è una priorità.