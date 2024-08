LEVI (AKADEMIA), Viola favoriti. La mia dieci è per Del Piero

Jonathan Levi è uno dei pericoli numero uno per la Fiorentina stasera. L'esterno della Puskas Akademia, di nazionalità svedese ma con passaporto italiano per le origini del padre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando carriera e modelli per la sua crescita, ma concentrandosi anche sulla sfida di stasera: "Mio papà Gastone è nato a Monfalcone, poi si trasferì in Svezia per lavoro. Non parlo italiano, anche se sono stato più volte in quel meraviglioso paese. Giocare a Firenze è stato incredibile, tutti aspettavano una nostra sconfitta. Anche noi sapevamo che la Fiorentina era favorita ma siamo riusciti a giocare spensierati e goderci il momento.

Anche adesso la Fiorentina è favorita, ma nel calcio tutto può succedere, di sicuro daremo battaglia. Se sono tifoso di un club italiano? Sì, ma preferirei dirlo dopo la partita di stasera. Nelle coppe comunque tifo tutte le italiane. Il mio modello? Del Piero, è la mia ispirazione, ho scelto la numero dieci per lui".