Le alternative a Gosens, Parisi si prepara al tour de force. Il piano C è Folorunsho

vedi letture

Saranno due settimane cruciali per Fabiano Parisi, chiamato a sostituire un leader come Gosens, si legge sul Corriere dello Sport. Il classe 2000, uscito a inizio ripresa contro il Milan anche a causa di una botta rimediata, ha recuperato e dovrebbe essere pronto per prendersi il suo spazio. Due gare col Celje, in mezzo la sfida di campionato col Parma, poi la trasferta di Cagliari. Quattro partite in quattordici giorni, un mini tour de force per un calciatore che non gioca tre gare consecutive da titolare dal novembre 2023 (Bologna, Milan e Genk, l'unico trittico dal 1' disputato in maglia viola).

Poi c'è un'alternativa. Il piano "C" è Michael Folorunsho. Non perché l'ex Napoli sia la terza scelta, anzi. Folorunsho si è messo a completa disposizione di squadra e tecnico, reinventandosi nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia. Atteggiamento che è piaciuto a Palladino, che lo ha inserito nei finali contro Atalanta e Milan proprio al posto di Parisi. Parisi più Folorunsho, sempre all'interno dell'ormai collaudato 3-5-2.