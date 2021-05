LA NAZIONE, C’è da vendicare il tonfo di gennaio

Come riporta l'edizione odierna de La Nazione Franck Ribery ha lavorato col resto della squadra. Beppe Iachini lo valuterà oggi, alla vigilia della gara contro il Napoli e magari deciderà all’ultimo, in accordo col giocatore, se schierarlo dall’inizio domani. Là davanti, proverà a dettare la propria legge del gol Dusan Vlahovic. A Cagliari è rimasto a secco per la prima volta dopo aver festeggiato la rete per quattro giornate consecutive e l’obiettivo è quello di provare a scalare ancora un po’ la classifica marcatori.Quel 6-0 del Maradona, lui non l’ha affatto dimenticato. Fu, con Ribery, l’unico a non alzare mai bandiera bianca. Non c’è niente da chiedere alla stagione, ma regalare un’emozione alla propria gente per il serbo non ha prezzo.