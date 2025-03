La Conference per restare nelle coppe. la Repubblica: "Chi non ha controllato gli aerei per Breslavia?"

vedi letture

"Alzi la mano chi non è andato a controllare quanto viene un biglietto aereo per Breslavia". Inizia con questa provocazione il pensiero de la Repubblica (ed. Firenze), con un fondo a cura di Stefano Cappellini, a seguito della vittoria della Fiorentina contro il Panathinaikos. Editoriale che poi prosegue sull'attualità di casa viola: "Aggrappati alla Conference e al sogno della terza finale consecutiva, ed è già tanto, perché giovedì sera avremmo anche potuto finire a controllare la disponibilità per qualche week end termale primaverile.

[...] Ché poi restare vivi in Conference era l’unica strada per tenere aperto anche il finale di campionato: una eliminazione avrebbe avuto il sapore di una smobilitazione generale. Adesso anche il match con la Juve ha tutto un altro sapore. Potrebbe davvero diventare una ripartenza. Questa squadra continua a oscillare paurosamente, tra una partita e l’altra e pure in mezzo alla partita, sempre un tempo sì e uno no, dieci minuti buoni e dieci di black out, però ha qualità e finalmente Palladino ha deciso di mettere Fagioli al centro del villaggio. Il suo uso a mezzo servizio o in posizioni bizzarre era francamente una delle cose più incomprensibili del dopo mercato di gennaio".