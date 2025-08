L'estate di Mandragora in bilico. La Repubblica-Firenze: "Il giocatore aspetta un segnale"

La Repubblica-Firenze fa il punto sul rinnovo di Rolando Mandragora. Il suo contratto con la Fiorentina scadrà il prossimo 30 giugno (sebbene ci sia una clausola legata alle presenze che può prolungare la scadenza di un anno) e i discorsi per il rinnovo si stanno rivelando più complicati del previsto. Una questione in bilico per un giocatore che in bilico nell’ultima stagione non c’è stato affatto. Mandragora e il suo entourage vorrebbero che gli venisse riconosciuto, anche dal punto di vista economico, lo status di giocatore importante all’interno della rosa. Richiesta che il club viola sta valutando ma che in questo momento si riserva di tenere in stand-by. Non sono infatti previsti a breve incontri con i procuratori del classe ’97.

La società sta lavorando per alleggerire il monte ingaggi liberandosi dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico. Si tratta di una questione prioritaria per il club e soltanto allora verrà affrontato il tema relativo ai rinnovi, fra cui quello dello stesso Mandragora. Per questa ragione l’ex Torino non sta forzando la mano e attende con pazienza un segnale da parte della Fiorentina. Il contratto in scadenza nel 2026 fa gola a tanti e Mandragora ha ricevuto qualche offerta sia in Italia che all’estero. Tuttavia, la sua volontà è quella di restare in viola e non ascoltare altre offerte finché non avrà parlato con la società. A Firenze ha trovato un ambiente a lui congeniale in cui è nata sua figlia e dove ha deciso di sposarsi lo scorso aprile. Non avrebbe quindi alcun problema anche a firmare un lungo prolungamento di contratto.