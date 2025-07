L'amichevole di Grosseto: Dzeko regista offensivo, baby protagonisti e il 3-4-1-2 di Pioli

La Fiorentina scesa in campo ieri sera nell'amichevole contro il Grosseto, vinta 3-0, era piena di giovani. Pioli conferma il 3-4-1-2, ancora piuttosto scolastico e macchinoso nella sua applicazione. Tutto normale, visti periodo e contesto. Le idee però si vedono: esterni che vanno dentro il campo, i movimenti del trequartista e le sponde di Dzeko. Dai suoi piedi gli assist per Braschi e Montenegro che stappano la partita in chiusura di primo tempo.

In avvio di ripresa il tris di Bianco con un bel pallonetto dal limite. Un’ora e la Fiorentina cambia totalmente, ecco i big, solamente per gli ultimi 30 minuti. Calcio di luglio e per il momento va bene così, si legge su La Nazione.