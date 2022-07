KOUAME, L'Anderlecht chiede il bis. Occhio al Gala

Spazio anche al mercato in uscita della Fiorentina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. La rosea fa il punto della situazione su Christian Kouame: l’Anderlecht, dopo la scorsa stagione in cui l’ha avuto in prestito, farebbe volentieri il bis ma i viola vorrebbero monetizzare. Sulle tracce dell’ivoriano pure il Galatasaray, avversario della Fiorentina in amichevole questo sabato. Situazione, quest'ultima, da tenere sott'occhio.