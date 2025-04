Kean, è lui il migliore contro il Celje. Continua il periodo d'oro anche di Mandragora

Nella piovosa serata del Franchi in Conference League la Fiorentina riesce a passare il turno contro gli sloveni del Celje grazie alle reti di Mandragora nel primo tempo e, soprattutto, Kean nella ripresa. Il centravanti vercellese continua ad essere decisivo, è lui il vero trascinatore della formazione di Palladino in questa stagione. I voti dei quotidiani non scendono sotto il 7 e addirittura TuttoSport lo premia con un 8 in pagella. Anche i commenti non sono da meno, "clonate Moise" scrive La Nazione, per il Corriere Fiorentino è il "salvatore". Da sottolineare la buona prova, gol e assist per lui, di Rolando Mandragora. Il mediano campano, così come Kean, sta vivendo sicuramente il miglior momento della sua carriera. Di seguito i voti dei quotidiani:

I VOTI DI KEAN

La Nazione: 7,5

Il Corriere Fiorentino: 7,5

La Repubblica: 7

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

TuttoSport: 8

I VOTI DI MANDRAGORA

La Nazione: 7

Il Corriere Fiorentino: 6,5

La Repubblica: 7

Il Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

TuttoSport: 7,5