KAYODE, Da Borgomanero al gol che vale un Europeo

Come scritto da La Repubblica (Firenze) dopo una serie sterminata di finali raggiunte, a livello di club e di nazionali, stavolta è quella giusta. Ci ha pensato Michael Kayode, doppio passaporto italiano e nigeriano, 19 anni appena compiuti, Primavera della Fiorentina, che segna il riscatto degli azzurri di tutte le età. La storia di Michael è unica. Classe 2004, nato nella provincia di Novara. Esattamente a Borgomanero, dove cresce inseguendo il proprio sogno. Fisico, esplosività ma anche tanta tecnica.

Ci mette poco per prendersi la scena e così arriva la chiamata della Juventus che lo aggrega nelle file del settore giovanile. Ma nonostante tutti gli apprezzamenti espressi dai dirigenti bianco neri, per Kayode la sua avventura con la Juventus finisce col passaggio al Gozzano. In Serie D. E adesso, quale futuro per lui? Un anno fa Kayode ha firmato il primo contratto da professionista che lo lega alla Fiorentina fino al 2025. Oggi è arrivato al Viola Park, dove potrà riabbracciare i compagni di squadra, per poi aggregarsi al gruppo di Vincenzo Italiano che la scorsa stagione l’aveva portato in panchina ben undici volte in campionato. Zero minuti in campo, però. Per questo toccherà al tecnico valutarlo e poi, insieme, decidere del futuro che sorride al ragazzo che con un colpo di testa ha ridato speranza all’Italia e a chi ha talento.