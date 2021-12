J. PEDRO, Pensiamo ancora a DA13. Io sono cresciuto

L'attaccante del Cagliari Joao Pedro, negli ultimi giorni tornato ad essere accostato alla Fiorentina, si è concesso a La Gazzetta dello Sport: "Abito nella casa che era di Davide Astori. L’ho saputo dopo, ma lui l’ho conosciuto. In squadra pensiamo ancora a lui, e ci manca".

A Cagliari lei si è affermato. Come?

"Lavorando. Sono cresciuto fisicamente. Ho messo in casa una mini palestra, sono collegato 24 ore su 24 con Luis, il mio preparatore. Aver fatto tanti ruoli mi aiuta".

Da trequartista è diventato punta, una intuizione di Rolando Maran nel 2018.

"Sì, una scelta sua. Mi ha spinto e convinto. Io facevo il trequartista e pensavo fosse il mio ruolo. Ho seguito tanto Pavoletti e imparato da lui, soprattutto sul modo di colpire di testa. Ho studiato e imparato".

Può chiamarla la Nazionale italiana: che ne pensa?

"È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa dentro. Tutti voi sapete quanto è forte il mio legame con l’Italia. Quel poco che sono diventato lo devo a questo Paese. Ho trovato Ale (la moglie Alessandra, ndr) e sono nati i miei figli. L’Italia vale il Brasile. Sono già contento che si sia pensato a me. Anche se non dovesse succedere nulla".