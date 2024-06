ITALIANO, Vittorie più del doppio delle sconfitte, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al fischio finale di Atalanta-Fiorentina per i viola è stato il momento degli addii. In primis di Vincenzo Italiano che, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, lascia dopo 157 partite all’attivo, fatte di 77 vittorie, 43 pareggi e 33 sconfitte. Tra queste le famose 3 finali perse che pesano in un bilancio tutto sommato positivo, si legge sul giornale.

Il direttore sportivo Pradé ha poi confermato l’interesse per Palladino e si è finalmente scusato (a nome della società) con i tifosi viola per la brutta sconfitta contro l’Olympiacos, non ancora ammortizzata. Non a caso al termine del match al Gewiss Stadium, i sostenitori gigliati presenti hanno duramente contestato la squadra.