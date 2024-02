ITALIANO, Pronta la sorpresa per Sarri: sarà 4-3-3?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Squadra che non vince, si cambia". Parte da questo assunto il Corriere Fiorentino per presentare una possibile variante tattica in casa Fiorentina: il quotidiano locale lancia infatti l'indiscrezione secondo cui nel match di stasera contro la Lazio la Viola dovrebbe tornare al passato. Pronto infatti il ritorno al 4-3-3, primo amore di Vincenzo Italiano a cui il tecnico ha rinunciato a stagione in corso. Nello scontro diretto per l'Europa necessità è quella di rinfoltire il centrocampo e, soprattutto, dare spazio a un giocatore di personalità come Giacomo Bonaventura. Per questo il numero cinque dovrebbe tornare titolare ma in posizione di mezzala e non di trequartista, con l'altro trequartista (Lucas Beltran) spostato a unica punta.

Anche se, a tal proposito, il Corriere si tiene aperta la possibilità di un'altra soluzione offensiva: visto che l’argentino da prima punta ha sempre sofferto abbastanza non è da escludere che alla fine possa essere confermato Belotti anche se, alla vigilia, gli exit poll davano l’ex River in vantaggio.