IL PEGGIORE, Ikoné: gara sufficiente ma pochi spunti

Nella vittoria della Fiorentina col Cagliari non c'è un vero e proprio peggiore in campo, anche se quello ad offrire la prestazione peggiore - seppur cosiderata sufficiente dalla maggior parte dei quotidiani - è stato Jonathan Ikoné, titolare a sorpresa dal primo minuto al posto di Colpani. Nei circa 55 minuti che il francese rimane in campo offre pochi spunti senza rendersi mai pericoloso. Questi suoi voti:



La Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 6

Tuttosport - 6

La Nazione - 5

La Repubblica - 6

Corriere Fiorentino - 5

FirenzeViola.it - 5