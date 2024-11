IL MIGLIORE, Tripletta di Kean: è lui il vero uomo partita

FirenzeViola.it

Per i quotidiani non ci sono dubbi sull'individuare il migliore in campo dei viola nella gara di ieri contro il Verona. Moise Kean con una tripletta ha vinto il premio come miglior giocatore della partita. L'attaccante viola diventa così il secondo capocannoniere del campionato con 8 reti, alle spalle di Retegui che ne ha fatti 11. Questi i voti delle principali testate su Moise Kean:

La Gazzetta dello Sport: 8.

Corriere dello Sport-Stadio: 9.

La Nazione: 9.

Tuttosport: 8,5.

Corriere Fiorentino: 9.

Repubblica-Firenze: 9.