IL MIGLIORE, Terracciano e Milenkovic sul 7 in pagella

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sono Terracciano e Milenkovic gli unici giocatori della Fiorentina che riescono a raggiungere anche qualche 7 in pagella dai quotidiani. Voti speculari per il portiere e per il difensore centrale, perfetti praticamente tutta la partita e beffati solo da una rete nel finale di El Kaabi. Queste le pagelle dei due viola:

Pietro Terracciano

Gazzetta 7

Cor. Fio. 7

Nazione 7

Cor. Sport 7

Tuttosport 7,5

Rep. Fi. 6

Firenzeviola.it 7

Nikola Milenkovic

Gazzetta 7

Cor. Fio. 7

Nazione 7

Cor. Sport 7

Tuttosport 7

Rep. Fi. 6

Firenzeviola.it 7