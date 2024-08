IKONÉ, Riecco le sirene dal Qatar. Deciderà lui cosa fare

FirenzeViola.it

Il Qatar torna a farsi sotto per Jonathan Ikoné. Il Corriere dello Sport - Stadio conferma l'anticipazione di ieri e sottolinea come dopo aver rifiutato Al Duhail e Al-Arabi, anche stavolta sarà lo stesso giocatore a decidere se accettare o meno le nuove proposte economiche. Nel frattempo M'Bala Nzola è ufficialmente un giocatore del Lens, in prestito con opzione per il riscatto.