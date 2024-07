TUTTOSPORT, Uscite: la situazione da Sabiri a Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri la Fiorentina ha svolto al Viola Park il primo allenamento della stagione con un Moise Kean in più. Il centravanti ex Juventus, dopo aver firmato il contratto che lo legherà al club gigliato fino al 2029, ha svolto la seduta pomeridiana con la squadra sotto gli occhi di Palladino. Assente dal campo invece Sabiri, mentre Ikoné, Nzola e Pierozzi si sono allenati a parte. Questi quattro calciatori in uscita, come riportato dal quotidiano Tuttosport, potrebbero portare nelle casse viola, insieme ad Amrabat, un tesoretto utile per affondare sui vari obiettivi di mercato. I primi 3 milioni arriveranno dal Palermo per Niccolò Pierozzi, l'operazione è già fatta e solo per noie burocratiche il terzino destro non ha già raggiunto il club rosanero. Ieri al Viola Park era presente l'agente di Nzola, Giovanni Branchini, per analizzare con Pradè e Goretti la situazione del suo assistito. Per Ikoné, non convinto dalle offerte arabe, si è fatto avanti l'Ajax mentre Sabiri, rientrato dal prestito all'Al-Fayha, potrebbe andare negli Emirati Arabi.

RIguardo invece agli obiettivi, di raggiungere con i soldi derivanti da queste cessioni, i profili più seguiti restano quelli di Andrea Colpani del Monza, per il quale Galliani ieri ha dichiarato di non aver mai ricevuto offerte, e Albert Gudmundsson.