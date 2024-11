TUTTOSPORT, Obiettivo ripartire dopo il ko di Cipro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna di TuttoSport, la Fiorentina con la sconfitta contro l'Apoel Nicosia è tornata a terra dopo 9 risultati utili consecutivi. L'obiettivo della formazione di Palladino però è quello di tornare a volare centrando contro il Verona il sesto successo di fila in campionato. Domenica a guidare l'attacco gigliato ci sarà di nuovo Moise Kean, mentre a centrocampo il tecnico campano spera di recuperare Danilo Cataldi.

La sconfitta del Neo GSP Stadium non pregiudica il cammino europeo dei viola che, al momento ottavi in classifica con sei punti, devono ancora giocare tre partite contro Pafos, Lask e Vitoria. Archiviare troppo velocemente la gara contro l'Apoel Nicosia però sarebbe un errore. Le difficoltà in Europa della Fiorentina dimostrano come tra i titolari e le seconde linee della rosa ci sia un divario piuttosto ampio. A gennaio quindi sarà importante, soprattutto se la squadra resterà impegnata su tutti i fronti, rinforzare l'organico. A partire dal vice-Kean, ruolo che Kouame non ha le caratteristiche per ricoprire. I nomi al momento in circolazione sono quelli di punte già accostate periodicamente ai viola, da Djuric del Monza a l’ex Giovanni Simeone, fino al leccese Krstovic.