TUTTOSPORT, La Fiorentina sogna con Gudmundsson

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea TuttoSport ad Albert Gudmundsson è bastato indossare per 45 minuti la maglia numero 10 della Fiorentina per far innamorare tutti i tifosi viola e regalare a Palladino, e a tutta la squadra, la prima gioia stagionale. Il tecnico campano quando l'ex Genoa divenne ufficialmente un calciatore gigliato dichiarò di esserselo sognato la notte. Adesso l'islandese è completamente a disposizione e a Palladino brillavano gli occhi nel vedergli segnare una doppietta all'esordio come Osvaldo nel 2007 e Muriel nel 2019. Una trattativa estenuante quella per portarlo in viola, come ammesso dal direttore sportivo Daniele Pradè, in cui la Fiorentina si è cautelata anche riguardo al processo in cui Gudmundsson nel suo paese è indagato per cattiva condotta sessuale.

L'islandese in prospettiva potrebbe diventare l'investimento più costoso della storia viola con una cifra complessiva di poco inferiore ai 30 milioni. Da piccolo il nuovo numero 10 viola sognava la Premier ma adesso ha cambiato idea perché si è innamorato del modo di vivere italiano. Per ora a Firenze abita in albergo ma la sensazione è che possa prendere una casa nel centro storico come aveva fatto a Genova. Intanto c'è da preparare la sfida contro l'Empoli, formazione a cui Gudmundsson non ha ancora mai segnato.