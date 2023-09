TUTTOSPORT, Ieri a pranzo la svolta per Jovic al Milan

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa mattina Tuttosport si concentra sull'acquisto di Luka Jovic da parte del Milan. L’ex Fiorentina è arrivato in rossonero a titolo definitivo e si metterà a disposizione di Stefano Pioli dopo gli impegni con la Serbia, visto che è nell’elenco dei convocati per la sfide contro Ungheria e Lituania valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Il suo nome, che circolava spesso nelle cronache di mercato, è entrato prepotentemente in scena ieri attorno all’ora di pranzo, quando i contatti con Fali Ramadani e la Fiorentina si sono intensificati fi no a trovare l’accordo finale. Jovic arriva al Milan con un anno di contratto con uno stipendio da 2.5 milioni e indosserà la maglia numero 15.