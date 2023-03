TIRRENO, Stop possesso sterile e ritmi slow: la svolta

Se la Fiorentina giovedì sera tornerà a Firenze con i quarti di Conference League in tasca, chiuderà un mese perfetto. Lo scrive Il Tirreno, ricordando come la gara d’andata degli spareggi col Braga fu proprio il 16 febbraio, data in cui la viola ha svoltato, ottenendo poi addirittura cinque vittorie di fila. Diversi sono stati i motivi del “clic” su cui ha spinto la squadra: in primis Vincenzo Italiano ha trovato il giusto equilibrio tra i suoi moduli preferiti, tornando prima al 4-3-3 per ripassare al 4-2-3-1 adattandolo alle caratteristiche dell’avversario (così è arrivata la vittoria di Verona). Poi, è cambiato anche il modo di giocare, o meglio: i capisaldi del gioco rimangono quelli, ma si è passati da un possesso palla ossessivo e sterile ad un altro più utile, verticale, per un “disordine” tattico che esalta i singoli. La squadra ha recepito il messaggio, ci ha lavorato sopra ed ecco i risultati - si legge sul quotidiano -.