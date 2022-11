TIRRENO, Sottil mette nel mirino il Monza

L'edizione odierna de Il Tirreno fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina e di quanti giocatori, alla ripresa degli allenamenti, avrà a disposizione Vincenzo Italiano. Uno di questi sarà, salvo sorprese, Riccardo Sottil. L'ex Cagliari, out dal 18 settembre scorso in occasione di Fiorentina-Verona, ha messo nel mirino come rientro in campo la sfida contro il Monza, la prima dopo la lunga sosta dei Mondiali. Il prossimo mese di lavoro, sicuramente, servirà per tornare al massimo della forma.